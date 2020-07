© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il venerdì di campionato inportava in dote un'altra promozione. A festeggiare è stato il Crotone , la squadra rossoblu che con il 2° posto acquisito in Serie B si è guadagnata il pass per la massima serie, dove manca dalla stagione 2017-18.L'ultima gara indi quella stagione era stata giocata - e perse - proprio contro il Napoli , che ora celebra la promozione di un'altra squadra del Sud in massima serie: «Bentornati in Serie A» il messaggio del club azzurro dall'account social.