Dopo la vittoria all'Europeo, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile non si sono mai persi di vista. I due napoletani sono volati via a Ibiza insieme con le rispettive famiglie per trascorrere qualche giorno di vacanza prima di riaggregarsi ai gruppi di Napoli e Lazio. I due si sono fatti notare anche sui social per una spedizione in moto d'acqua che ha subito fatto il giro del web.