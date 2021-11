Insigne all'Inter, Marotta non nega: «A gennaio fermi, ma monitoriamo»

«Siamo omogenei in ogni reparto, credo che a gennaio non faremo niente sul mercato anche se monitoriamo la situazione in prospettiva». Queste le parole di Beppe Marotta questa mattina, il dirigente nerazzurro ha così risposto a una domanda sull'eventuale interessamento dell'Inter per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli in scadenza di mercato nel 2022.

«Il futuro dell'Inter sarà di sicuro con Suning, ci sarà un modello di sostenibilità direi interna. L'obiettivo non è dispensare illusioni, ma garantire l'ambizione del nostro club», ha detto a Radio1 Rai. «Peccato non aver vinto il derby. La lotta scudetto? Siamo in una fase altamente interlocutoria del campionato, la differenza è rappresentata dal fatto che il Milan è cresciuto nell'era Pioli e sta giocando un ruolo di primo piano, dobbiamo prenderne atto».