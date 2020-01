LEGGI ANCHE

La Ssc Napoli si scusa con la Rai per l’episodio avvenuto ieri frutto di uno spiacevole equivoco, peraltro già chiarito con i vertici di Rai Sport. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la nota congiunta del Cdr e del fIduciario di Milano di RaiSport arrivata nelle scorse ore, arrivano anche le scuse ufficiali delper quanto accaduto ieri al San Paolo nella vigilia del match tra gli azzurri e l'Inter. Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne era stato interrotto dall'ufficio stampa azzurro nel bel mezzo di una intervista in diretta Tv per alcune vicissitudini legate ai diritti televisivi non meglio specificate, episodio che aveva fatto infuriare i vertici«La Ssc Napoli si scusa con la Rai per l’episodio avvenuto ieri frutto di uno spiacevole equivoco», ci ha tenuto a specificare il club diattreaverso una nota pubblicata dall'account Twitter. E ha aggiunto: «Abbiamo peraltro già chiarito l'episodio con i vertici di Rai Sport». Le scuse erano state richieste proprio dalla Rai nella nota pubblicata in cui ci si augura anche che un tale episodio possa essere evitato nuovamente in futuro.