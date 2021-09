Poco più di due mesi ma non passa l'onda lunga della vittoria all'Europeo. Adidas ha voluto omaggiare con un paio di scarpini speciali Lorenzo Insigne, protagonista con l'Italia di Mancini: il marchio sportivo - di cui Insigne è testimonial - ha regalato al napoletano un paio di scarpini multicolor con sopra anche Tiraggiro scritto in ricordo del suo marchio di fabbrica.