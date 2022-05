Insigne show a Made in Sud: l'ex capitano canta con Clementino

La stagione del Napoli è finita, un motivo in più per godersi una serata a teatro in compagnia di Made in Sud. Lorenzo Insigne siede in prima fila, poi sale sul palco insieme all'amico Clementino, conduttore del format: «La pastiera a Toronto non la troverò, ma la preparerà mia moglie» le parole dell'ormai ex capitano azzurro mentre riceve in regalo in piennolo del Vesuvio. Poi «Un giorno all'improvviso» cantata insieme con lo stesso rapper e con il pubblico presente in studio.