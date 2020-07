© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inter e Napoli si affrontano a San Siro per la 37esima giornata di Serie A, la penultima in programma. I nerazzurri vengono dalla larga vittoria di Marassi colta ai danni del Genoa nel match giocato sabato scorso e cercano i tre punti per conservare fino alla fine il secondo posto in classifica; il Napoli, tornato alla vittoria nel 2-0 casalingo sul Sassuolo, è settimo con un punto di ritardo dal Milan che spera di superare temporaneamente vincendo la gara di questa sera.1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 23 Barella, 34 Biraghi; 20 Borja Valer; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoume, 37 Skriniar. All. Conte.1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 12 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 5 Allan, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 11 Lozano, 13 Luperto, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 34 Younes, 68 Lobotka. All. Gattuso.Valeri di Roma 2.