Koulibaly, regalo speciale a Khabane: è il più seguito TikTokers italiano

Si chiama Khabane Lame, è torinese di Chivasso ma è nato in Senegal proprio come Koulibaly. Il giovane TikTokers tanto apprezzato dai giovani in rete è diventato in questi giorni l'italiano più seguito al mondo sullo speciale social network che fa impazzire tutti gli adolescenti. Ieri, dal suo canale, ha pubblicato un video di ringraziamenti per il connazionale Kalidou: il difensore azzurro gli ha fatto recapitare una sua maglia con tanto di dedica e autografo.