Kim-United contatto! I Red Devils provano a beffare il Napoli

Il Napoli sta provando da un po' ormai a mettere mano al contratto di Kim Min Jae, ma dall'Inghilterra ecco arrivare la pressione del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, la dirigenza del club inglese avrebbe avuto nelle scorse settimane un contatto iniziale con l'entourage del calciatore oggi in azzurro per chiedere la disponibilità al trasferimento la prossima estate.

La clausola rescissoria del sudcoreano, che si attiverà nelle prime settimane di luglio per un totale di 50 milioni di euro, è sotto i riflettori del club azzurro: il Napoli vorrebbe almeno aumentare la cifra della clausola, portandola a 65 milioni di euro. Ma i Red Devils fanno sul serio: lo United proverà ad anticipare gli azzurri con in tasca già pronta la cifra giusta per pagare l'attuale clausola rescissoria del difensore, portandolo in Premier League dopo appena un anno di Napoli.