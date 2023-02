Napoli, la torta Osimhen fa impazzire i tifosi

19 gol in Serie A, 21 in tutta la stagione e ora anche una torta tutta dedicata. Victor Osimhen è il volto di questo Napoli e con la sua maschera protettiva diventa anche un dolce: subito dopo il match di ieri a Empoli - dove ha lasciato ancora il segono con il gol del raddoppio azzurro - in rete è diventato virale il video di una pasticceria napoletana che ha creato una torta dedicata proprio al numero 9 nigeriano. Base al cioccolato, poi cioccolato bianco a richiamare i capelli platino di Osimhen e anche una mascherina protettiva per il proprio bomber del cuore.