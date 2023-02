Vittoria e porta inviolata: Napoli, nuovo record in Serie A

Sampdoria, Salernitana, Spezia, Sassuolo e poi Empoli: le ultime cinque trasferte del Napoli non hanno solo portato in dote ben 15 punti alla squadra di Luciano Spalletti ma hanno anche tenuto in salvo la porta. 11 gol segnati e zero subiti, un vero record: infatti, come riporta Opta Italia, il Napoli è soltanto la terza squadra a vincere 5 trasferte di fila tenendo la porta inviolata nella storia della Serie A, dopo l’Inter (nelle stagioni 1950/51 e 1966/67) e la Juventus (nelle stagioni 1951/52, 1981/82, 2011/12 e 2017/18).

