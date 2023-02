Napoli, Lozano ringrazia Spalletti: «Se gioco, miglioro»

Di nuovo titolare Hirving Lozano, che ha voluto ringraziare l'allenatore dopo il successo del Napoli a Empoli: «La fiducia che mi sta dando Spalletti è molto importante per me. Credo che sto facendo bene il lavoro che mi chiede, se mi chiede di aiutare la squadra io lo faccio e sono contento di avere questa continuità in campo».

«La cosa più importante è che la squadra vada bene: vincere e prendere i tre punti stasera era importante. Io sto crescendo seguendo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore e dello staff» ha detto a Dazn. «Osimhen è un giocatore importante per noi, è fortissimo, la sua leadership è fondamentale. Il gol mi manca, ma arriverà: quando mi sbloccherò poi ne farò uno dopo l'altro».