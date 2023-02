Insigne subito ko: l'ex azzurro in lacrime a Toronto

Notte da incubo per il Toronto e Lorenzo Insigne: l'ex capitano del Napoli ha dovuto lasciare il campo alla mezz'ora del match amichevole di pre-season contro DC United per un infortunio muscolare. Il napoletano, dopo un allungo tentato, ha sentito un dolore al muscolo della gamba fermandosi immediatamente e chiedendo l'aiuto dello staff sanitario del club canadese. «Non abbiamo ancora approfondito, Insigne ha sentito un fastidio fermandosi immediatamente» ha spiegato Bradley, allenatore dei canadesi. L'ex capitano del Napoli si è fermato in campo portandosi le mani al volto, disperandosi anche al ritorno in panchina.