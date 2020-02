LEGGI ANCHE

Una meteora passata da Napoli senza fermarsi mai.torna nuovamente in Brasile, il sudamericano classe 1998 è pronto a ripartire da casa sua stavolta con addosso la maglia del neonato Bragantino dopo non aver mai visto il campo con il Napoli nell'ultima stagione.Dopo essere stato acquistato nel 2017 con grandi speranze dal Ponte Preta, già un anno e mezzo fa il fantasista brasiliano era rientrato in patria in prestito con l'Atletico Mineiro, ora si trasferirà con il club in otticache ha appena vinto il Campionato Brasileiro di Serie B. Leandrinho già si allena in Brasile e aspetta solo l'ufficialità del passaggio.