Lozano è guarito dal covid: il Chucky può tornare a Napoli

Hirving Lozano si è negativizzato. Questa la buona notizia per il Napoli, annunciata dai canali ufficiali del club azzurro. Il messicano era risultato positivo a fine anno mentre era in patria con il resto della famiglia per le vacanze di Natale e aveva scoperto la positività prima di tornare in Italia. L'esterno azzurro è atteso a Napoli nelle prossime ore per aggregarsi nuovamente al gruppo di Spalletti.

