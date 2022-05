Lozano, la sorpresa in Messico: il Chucky ritrova il suo vecchio club

Rientrato in Messico prima del finale di stagione, Hirving Lozano ne ha approfittato per una visita a sorpresa nel ritiro del Pachuca, il club messicano in cui è nato e cresciuto calcisticamente e con cui ha fatto anche il suo esordio tra i professionisti. I "Tuzos" saranno impegnati questa notta contro il Club America, nella semifinale di andata dei playoff per il campionato messicano. Lozano - rientrato in patria per operarsi alla spalla destra infortunata a febbraio - ha giocato con il Pachuca dal 2013 al 2017, prima del passaggio in Europa al Psv.

🤩 | Anoche estábamos cenando y de repente…



¡Qué gusto tenerte con nosotros mi @HirvingLozano70! 🙌🏼 ¡HOY JUNTOS CON TODO EN EL AZTECA! 🌪 #PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/yEkQEKxxJW — Club Pachuca (@Tuzos) May 19, 2022