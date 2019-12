LEGGI ANCHE

Il Napoli è tornato oggi al lavoro a Castel volturno per preparare la sfida di martedì contro il, il gruppo di Carlo Ancelotti ha potuto lavorare ancora al fianco di, il terzino francese infortunatosi contro la Spal e già da diverse settimane alle prese con il recupero fisico che gli consentirà quanto prima di tornare in campo.Tramite social Malcuit riesce ad aggiornare i suoi fan dei miglioramenti ottenuti: da qualche giorno, il difensore francese è tornare ad avere contatto con il pallone, mostrando un progressivo miglioramento del ginocchio infortunato. In più, l'azzurro si sta allenando con un particolare macchinario - realizzato su progetto della NASA e concepito per l’allenamento fisico degli astronauti - che gli consente di correre quasi in assenza di gravità, consentendo un più rapido recupero fisico.