Manfredi ringrazia De Laurentiis: «Interesse comune per Napoli»

Tempo di colloqui per il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Tra gli interlocutori anche Aurelio De Laurentiis, che già nella serata di ieri gli aveva dato il benvenuto sui canali ufficiali azzurri.

«Ho sentito De Laurentiis anche stamattina, con Aurelio ci eravamo già sentiti nei giorni scorsi, ha interesse come me ad avere una città che sia competitiva a livello internazionale» ha spiegato Manfredi. «Lui pensa per la squadra quello che io penso per la città. Io penso che oramai Napoli ha finito di giocare a pallone quindi penso che adesso dobbiamo fare cose serie e dare risposte ai cittadini che soffrono. La domenica poi andiamo allo stadio».