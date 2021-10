Maradona, gli auguri di Napoli: omaggi da Posillipo ai Quartieri

Una pioggia di auguri per Diego Armando Maradona nel primo compleanno senza il genio argentino. Napoli ha voluto fare la sua parte nel giorno dedicato a Dios, con omaggi dai Quartieri Spagnoli - dove campeggia il suo murales - fino a Posillipo, passando da Fuorigrotta e lo stadio a lui intitolato ormai un anno fa.

LEGGI ANCHE Napoli, tegola Osimhen: problema muscolare, niente derby

Tante le persone che si sono ritrovate ai Questieri Spagnoli questa mattina per un omaggio all'argentino e in serata tanto tifosi renderanno omaggio alla sua memoria davanti al suo murales.

Il 10 di Diego campeggia anche a Posillipo, davanti al mare che ha visto per tante volte negli anni dj Napoli.

Una festa si è svolta al Maschio Angioino, organizzata tra gli altri da Raffaella Iuliano, figlia dello scomparso Carlo, il capo della comunicazione del Napoli degli anni di Diego. Alla celebrazione c'erano tanti ex giocatori azzurri che hanno giocato con Diego come Bruno Giordano, Nando De Napoli, Giuseppe Volpecina, Raffaele Di Fusco, Luigi Caffarelli, ma anche Luciano Moggi e Salvatore Carmando, il fisioterapista del club di quegli anni. Una riunione per festeggare Diego raccontando gli anneddoti di quegli anni di Diego, ma anche lanciando un nuovo appello per il recupero del Centro Paradiso, il capetto di Soccavo dove si allnava il Napoli all'epoca e che oggi è un bosco abbandonato.

Il ricordo di Diego si celebrerà anche allo stadio a lui intitolato che verrà inaugurato il 28 novembre per Napoli-Lazio con tanti tifosi sugli spalti e l'arrivo allo stadio della statua di Maradona, che sfilerà al centro del campo e sarà poi collocata in una posizione strategica all'uscita degli spogliatoi. La statua è regalata alla città da Stefano Ceci, amico e manager di Maradona negli ultimi anni della sua vita, insieme a De Laurentiis.

Nel pomeriggio l'associazione del Centro Paradiso si riunirà nell'ex centro di allenamento per raccontare ai bimbi le imprese di Diego, mentre al centro commerciale Jambo, bene confiscato alla camorra e ora gestito per i cittadini del casertano, è stato invitato il presidente di quel Napoli, Corrado Ferlaino, alla mostra fotografica «Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport». Ma feste e celebrazioni ci saranno in tutto il giorno e in serata in tanti luoghi della città. Una riflessione è invece organizzata dallo Human Festival che per il pomeriggio ha organizzato un simposio filosofico, con filosofi, scrittori e giornalisti, per una narrazione non stereotipata, della persona, dell'uomo Diego, del calciatore Maradona.