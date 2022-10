Marcia della pace a Napoli, Raspadori e Di Lorenzo testimonial

Anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e l'attaccante azzurro Giacomo Raspadori hanno prestato il loro volto da testimonial per la marcia per la pace, l'evento che si terrà venerdì mattina tra le strade della città organizzato da Regione Campania e Comune di Napoli. «Le armi devono fermarsi e deve riprendere il dialogo. Facciamo sentire forte la voce di Napoli contro la guerra. Uomini e donne, della cultura e dello spettacolo, del cinema e dello sport, tutti insieme, in prima fila, a manifestare per la pace» le parole dei due azzurri.

