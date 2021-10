Mario Rui si rilancia con Spalletti: «Lui e Gattuso erano incompatibili»

«Mario Rui l’anno scorso ha vissuto un anno difficile per incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpa dell’allenatore ma perché avevano due caratteri forti che non andavano d’accordo». Queste le parole di Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese che sta vivendo un ottimo avvio di stagione con la gestione Spalletti. «Sul giocatore non mi pronuncio più. A giugno ho detto che Mario Rui non si sarebbe mosso da Napoli, lo farà solo dopo aver disputato un grandissimo campionato. Per il resto ne riparliamo il prossimo giugno».

Nella scuderia Giuffredi, da qualche giorno, anche Matteo Politano. «È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano» ha detto l'agente a Radio Punto Nuovo. «Politano deve puntare al Mondiale, è un obbligo per riprendersi ciò che ingiustamente gli hanno tolto. Quando si gioca nelle grandi squadre la concorrenza è all’ordine del giorno e non c’è nulla di cui spaventarsi, ma Politano non ha nulla da invidiare a nessuno perché sia nel Napoli che in Nazionale può giocare».