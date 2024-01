Napoli calciomercato: Perez, l'annuncio slitta a lunedì: Ostigard deve fargli posto

Tutto rinviato al rush finale di mercato. Nehuen Perez, nonostante da tempo abbia raggiunto l'intesa con il Napoli, domenica non sarà all'Olimpico con i campioni d'Italia per affrontare la Lazio, ma giocherà (?) domani a Bergamo contro l'Atalanta ancora nelle fila dell'Udinese. Quella sarà la sua ultima presenza in bianconero. Poi il passaggio al Napoli dovrebbe essere ufficializzato da De Laurentiis in persona che ieri pomeriggio però ha provato – a margine dell'asssemblea di Lega a Milano - a mischiare un po' le carte, senza dare grossi punti di riferimento sulle operazioni di mercato che pure sembrano già da tempo predefinite. Ma lasciando qualche indizio (forse depistaggio ?) sulla posizione di Ostigard che pure viene dato dai rumors tra i partenti. Del resto proprio il norvegese dovrà far posto a Perez nella lista over composta da 17 elementi. Sarà anche per questo che il il club azzurro ancora non ha ufficializzato il trasferimento dell'argentino. Il 23enne difensore sudamericano resta il primo nome in cima alla lista dei desiderata di Mazzarri che sarebbe ben lieto di accogliere un giocatore avvezzo alla difesa a “Tre”.

Perez «nasce» braccetto destro della difesa, nella passata stagione è stato dirottato dalla parte opposta complice la presenza di Becao (nella sua posizione naturale) e quest’anno ha saputo adattarsi anche al centro facendosi preferire a Kabasele in quella posizione.

Perez insomma gioca e conosce a memoria i movimenti della difesa a «tre» su cui Mazzarri ha virato fin dalle due garre della Final Four a Riad e per cui il mercato azzurro si è orientato in un certo modo. Il Napoli ha già in tasca l'accordo con la famiglia Pozzo che riceve circa 18 milioni di euro per Perez (pronto un quadriennale da un milione e mezzo di euro a stagione, con opzione per il quinto anno al difensore che ha un contratto di 400mila euro con i bianconeri fino al 2027). L’Udinese che pure avrebbe preferito trattenerlo fino a fine stagione, dovrà riconsocere all'Atletico Madrid una percentuale abbastanza alza della vendita per un accordo sottoscritto a suo tempo con i Colchoneros.

Tutto fatto e tutto rinviato. A inzio settimana prossima l'annuncio.