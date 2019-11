LEGGI ANCHE

La tribuna di qualche giorno fa ha fatto male, ma perci sarà ancora spazio nella strada che porta l'Italia ai prossimi Europei. Nel frattempo il portiere azzurro si racconta ai microfoni Sky. «La mia dote migliore è la reattività, ma devo migliorare coi piedi e nelle uscite, in questi ultimi aspetti devo essere più coraggioso. La mia parata sul diagonale di Salah in Champions League resta la migliore fin qui».L'Europeo però passa anche da. «Ogni volta che scendo in campo mi dico di dover star tranquillo e divertirmi. L'obiettivo è migliorare anno dopo anno, giorno dopo giorno. Evoglio vincere qualcosa sia col Napoli che con la Nazionale italiana».