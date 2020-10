In una intervista rilasciata a Sky Sport, Dries Mertens chiede scusa a Diego Armando Maradona - nel giorno del suo 60° compleanno - per il record a lui strappato a Napoli. «Quando ho firmato per il Napoli non avrei mai pensato di poter fare questo. Non ero un attaccante, ero venuto qui per giocare e dare il massimo alla squadra, lo faccio ancora oggi dopo 8 anni ma stavolta davanti a me non c’è più nessuno» ha spiegato il belga.

Una storia incredibilmente diversa quando Mertens ha vestito i panni del bomber scalando rapidamente la classifica dei più prolifici di sempre in maglia Napoli. «Scusami, Diego, per aver fatto più gol di te. Ma sei sempre tu il più importante qui. Auguri, ti vogliamo bene» ha detto l'attaccante azzurro che, insieme con Hamsik, ha superato Maradona nella speciale classifica dei gol a Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA