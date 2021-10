Mertens balla anche nel videogame: la novità nel nuovo gioco di Konami

Si può segnare ed esultare come nella realtà, con la lingua da far vedere ai tifosi e quel balletto poco ortodosso che Dries Mertens e il magazziniere storico Tommaso Starace replicano ad ogni gol. Questa una delle novità di eFootball, il nuovo videogame di Konami (sponsor del Napoli) che sostituirà da quest'anno lo storico Pes, che per vent'anni ha accompagnato gli appassionati di mezzo mondo. In attesa che Dries torni a segnare in campo, alla console si è già preso la scena.