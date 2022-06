Mertens, il futuro si scrive a Ibiza: le vacanze con Kat e Ciro

Il futuro si scriverà la prossima settimana, perché il contratto in scadenza non aspetta più, ma nel frattempo c'è Ibiza tra Dries Mertens e quello che verrà. L'attaccante belga tra pochi giorni sarà ufficialmente libero da ogni accordo con il Napoli, ma attende di scrivere una nuova pagina del suo futuro in vacanza con la famiglia sull'isola spagnola.

Sui social la compagna Kat racconta la quotidianità del relax di queste ore, ore decisive per il prosieguo della carriera di Dries, ma nella testa c'è solo la voglia di staccare la spina insieme al piccolo Ciro Romeo, che segue la coppia in giro per il mondo.