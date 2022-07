Mertens, like per un finale diverso: il messaggio social di Dries al Napoli

Non c'è stata firma sul rinnovo, ma nemmeno fin qui un saluto ufficiale. Il Napoli, Dries Mertens e Napoli vivono in un limbo questi giorni, con il belga senza contratto, la società che non dà nuove comunicazioni e la città ferma ad aspettare. Sui social impazzano le richieste dei tifosi per «un lieto fine» ed è lo stesso Mertens che su Instagram regala il suo like a uno dei post della pagina Uronechannel in cui si chiede un finale diverso al club per l'esperienza azzurra di Dries. Un messaggio chiaro al club di De Laurentiis.