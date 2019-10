Quando riesci a conquistare la twitterina dei tuoi sogni #Mertens pic.twitter.com/u6yie2121T — Sardana⚰ (@Sardanapalooo) October 23, 2019

Due gol per prendersi la scena, la partita e i tre punti. Dries Mertens è protagonista assoluto del Napoli a Salisburgo, in una notte vincente che per lui vale il sorpasso su Diego Armando Maradona nella classifica dei bomber all time nella storia del club.Ma a rimbalzare in rete è stata soprattutto l'esultanza dell'attaccante belga dopo il primo dei due gol, un balletto che omaggia Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro e molto amico di Mertens in questi anni. Lo stesso Starce ha voluto poi ringraziare Dries dal suo account Twitter.