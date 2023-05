Milan fuori dalla Champions: gli sfottò dei napoletani

Il Milan di Pioli non riesce a ribaltare la sconfitta dell'andata in semifinale Champions contro l'Inter e lascia il torneo. Gli sfottò maggiori, però, non arrivano dai cugini nerazzurri ma dai tifosi del Napoli.

Non è stata dimenticata, infatti, l'eliminazione ai quarti degli azzurri, sfortunati in alcuni passaggi e anche presi in giro dai calciatori del Milan al termine del doppio confronto. «Siete rimasti in questa foto o siete scesi in campo?» la domanda dei tifosi sul famoso scatto Theo-Leao dagli spogliatoi del Maradona. «Ora piangi? Io non dimentico» scrive un altro tifoso sui social riferendosi al terzino francese che fu anche protagonista di un duro scontro in campo con Lozano.