Manca l'accordo, certo, ma il matrimonio tra Arek Milik e il Marsiglia sembra davvero più vicino. Dopo le nubi che si erano addensate nei giorni scorsi, infatti, il giocatore potrebbe davvero lasciare Napoli e trasferirsi in Costa Azzurra.

I due club sono oramai a un passo dall'intesa. La base dell'operazione è di 8 milioni più bonus (che farebbe arrivare il tutto non sopra i 15 milioni). Al Napoli, poi, sarà riconosciuto una percentuale (tra il 20 e 25) per la futura rivendita del giocatore. Per quanto riguarda la formula, invece, si tratterà di prestito di 18 mesi con obbligo riscatto al primo minuto giocato. Per questo motivo, allora, Milik - che andrà in scadenza a giugno con il Napoli - deve prima firmare un rinnovo (seppur solo fittizio) e poi il contratto che lo legherà per le prossime stagioni al Marsiglia.

A questo punto, però sono sorti i dubbi di Milik e soprattutto del suo entourage. Gli agenti del polacco, infatti, sono in attesa di vedere contratti per capire se ci saranno clausole particolari (come quella che gli impedirebbe di tornare in Italia per 2 o 3 anni) o altro di non gradito. Poi c'è il problema legato ai soliti nodi delle multe e dell'ammutinamento dello scorso anno. Pendenze che il giocatore non avrebbe ancora del tutto risolto con il club azzurro e che in questi giorni di trattative sarebbero riemersi. Detto questo, però, il Napoli non dovrebbe fare ulteriori storie e lasciare andare il giocatore senza riservargli particolari sorprese al momento della firma. Il tutto, poi, succede in giornate frenetiche per il Napoli che oggi a Reggio Emilia dovrà affrontare la Juventus per la Supercoppa italiana, cosa che al momento non pone la cessione di Milik ai primissimi posti nella graduatoria delle priorità.

Anche la sensazione del club francese è ottimista. Villas Boas, che non ha mai interrotto i contatti telefonici con l'attaccante polacco, è convinto di poter contare sul suo aiuto in rosa già per la prossima settimana. Dal canto suo, poi, Milik spera di ritrovare continuità per arrivare pronto all'appuntamento con l'Europeo a giugno.

