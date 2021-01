Vigilia di Juventus-Napoli, finale di Supercoppa tra le più attese degli ultimi anni. Il messaggio agli azzurri di Gattuso arriva dagli ultras di Curva B che non potranno essere con la squadra ma non fanno mancare il loro supporto: «Questo non è il nostro calcio ma i rivali sono sempre gli stessi: fatevi valere» lo striscione esposto all'esterno dello stadio Maradona.

