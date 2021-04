Insigne, messaggio al tifoso morto: «Vogliamo vincere ancora per te»

È venuto a mancare nelle scorse ore Achille Ajello, storico tifoso del Napoli conosciuto da tutta la tifoseria azzurra e punto di riferimento per i napoletani che hanno vissuto gli ultimi anni del ritiro di Dimaro. Un fan e amico anche e soprattutto di Lorenzo Insigne, che ha voluto mandare un messaggio via social: «Da capitano del Napoli vorrei dedicare un pensiero ad Achille. Ti ringrazio per le volte che mi hai difeso contro tutti e tutti, ricorderò la tua voce che sempre mi incitavo allo stadio di Dimaro. Un bacio enorme a te e alla tua famiglia, ti prometto che insieme ai miei compagni continueremo a vincere anche per te».