Napoli-Cremonese, i post dei calciatori: «Tre passi nel futuro»

Un'altra vittoria entusiasmante da festeggiare davanti al proprio pubblico e sui social. «Grande vittoria» le parole di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli che ieri si è regalato un gol nel giorno del suo compleanno. «Tre passi nel futuro» le parole di Matteo Politano.

Tutta la squadra spinge forte per il sogno di un'intera città. Anche Victor Osimhen, ancora in gol e pronto a ringraziare sui social per il premio ricevuto di miglior giocatore del campionato a gennaio.