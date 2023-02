Elijf Elmas si conferma sempre più il valore aggiunto del Napoli: il macedone entra e segna, come era già successo contro la Juve al Maradona e riesce a essere sempre decisivo sia quando parte dall'inizio che quando entra a partita in corso. Un diagonale di destro ad incrociare sul secondo palo, imprendibile per Carnesecchi: per il macedone la sesta rete in campionato, la terza del 2023, anno cominciato per lui nel migliore dei modi.

Elmas ricopre più ruoli e si esprime al meglio sia da mezzala, dove è stato schierato contro la Cremonese al posto di Zielinski, che da esterno nel tridente d'attacco. Un giocatore completo, di grande qualità tecnica e che è cresciuto ulteriormente con l'arrivo di Spalletti: forte nel dribbling, ha visione di gioco, corre e copre aiutando molto la squadra in fase difensiva oltre che assicurare spunti decisivi nella fase offensiva.

Un'altra serata magica per Aurelio De Laurentiis: «Bellissimo Napoli con Kvara che festeggia alla grande il compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che mette il sigillo sulla partita. Avanti così!», il tweet del presidente azzurro. Tutta la squadra ha fatto gli auguri a Kvara allo scoccare della mezzanotte», le parole nel dopo partita di Spalletti. Un'altra serata di festa per il Napoli che cancella l'amarezza dell'eliminazione ai calci di rigore in coppa Italia contro la Cremonese.

Secondo clean sheet consecutivo per Alex Meret, decimo in campionato e dodicesimo totale con i due in Champions contro il Rangers Glasgow. La difesa di ferro è un altro punto di forza del Napoli di Spalletti che con 15 gol al passivo è la squadra che ha subito meno reti in campionato: meccanismi difensivi che hanno funzionato nel migliore dei modi anche contro la Cremonese evitando pericoli nelle ripartenze e con Kim insuperabile.

E grande protagonista anche Giovanni Di Lorenzo, il capitano. «Lo scudetto? Sappiamo che quest'anno abbiamo una grandissima opportunità. La squadra è super concentrata, sa che mancano tante partite e tutte difficili. Continuiamo così, continuiamo a lavorare in questo modo che ci sta dando tanti frutti, Speriamo tutti di arrivare fino in fondo», ha detto nel dopo partita aggiungendo: «Conosco il peso della fascia di capitano del Napoli, quando l'ho presa l'obiettivo era di formare un nuovo gruppo dopo le partenze eccellenti. E sono stato onorato di averla quando il mister me l'ha consegnata. Kvara? Siamo contenti di quello che sta facendo in campo, è un ragazzo che merita e speriamo che continui così».

Buona prestazione per Hirving Lozano, anche se non è arrivato il gol, attende ancora il primo del 2023: in questa stagione ne ha segnati tre, l'ultimo contro l'Empoli l'8 novembre 2022 al Maradona. «Abbiamo fatto benissimo lavorando giorno dopo giorno. Ringrazio il mister per la fiducia e che mi fa giocare: il gol mi manca ma arriverà, l'importante è lavorare tantissimo. Il calcio è così, il secondo giallo su Vasquez penso ci fosse.