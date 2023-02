Napoli-Cremonese 3-0: nona vittoria consecutiva in casa

Nona vittoria consecutiva in casa: battuta la Cremonese 3-0 e allungo ulteriore nella corsa scudetto a più 16 sull'Inter impegnata stasera contro la Samp. Vanno a segno Kvaratskhelia nel giorno del suo compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere con 17 gol in campionato e Elmas che si conferma prezioso sia quando parte titolare che quando entra durante la partita.

Il Napoli ha difficoltà iniziali a sbloccare il risultato perchè la squadra grigiorossa, ultima in classifica e ancora a secco di vittoire in campionato, è copertissima in difesa con la linea a cinque: ci vuole un'invenzione di Kvara che punta e va via a Sernicola per la rete del vantaggio. Il raddoppio arriva da palla inattiva altro punto di forza degli azzurri di Spalletti: calcio d'angolo di Zielinski, colpo di testa di Kim e tocco vincente sotto porta del centravanti nigeriano.

Elmas chiude definitivamente i conti con un diagonale perfetto sull'assist di Di Lorenzo. Spalletti conferma lo stesso undici iniziale per la terza partita consecutiva: Napoli in campo con la maglia dedicata a San Valentino e pubblico sempre più innamorati della squadra che ha centrato la sesta vittoria consecutiva. Non rischiano nulla gli azzurri con Kim bravo a chiudere tutto e Meret conclude il match con un altro clean sheet: una macchina perfetta il Napoli di Spalletti.