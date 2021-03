Napoli, amarcord Hamsik e Jorginho: «Lobotka forte. Champions? Si può»

Ospiti di Canale 21, nella trasmissione Peppy Night Fest di Peppe Iodice, i due ex calciatori azzurri Marek Hamsik e Jorginho, oggi rispettivamente al Goteborg e al Chelsea. «Non ci sono parole per descrivere quanto mi manchi Napoli. Poi qui Londra è freddissima, non vedo il sole da un anno», ha detto l'italo-brasiliano. «Speriamo che la squadra riesca ad andare in Champions, anche noi facciamo il tifo. Ci sono tutte le possibilità di riuscirci».

Convinto delle potenzialità del Napoli anche l'ex capitano Hamsik. «La Cina è sempre stata un’avventura, non facile ma ne è valsa la pena», ha raccontato lo slovacco. «Anche io credo che la squadra possa andare in Champions, ne sono convinto. Per me Lobotka è fortissimo, ma non ha avuto modo di esprimere le sue qualità. Gattuso? Tutti ricordano di quando ci affrontavamo in campo, ma penso sia un bravissimo allenatore e i suoi calciatori parlano bene di lui. Credo che riuscirà a centrare la Champions e poi se la giocherà il prossimo anno».