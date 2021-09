Torna subito ad allenarsi il Napoli di Luciano Spalletti e torna subito in palestra anche Zambo Anguissa, il centrocampista azzurro ieri protagonista di Leicester-Napoli in Europa League. L'ultimo arrivato ha mostrato sui social un video di una super-serie di allenamento in palestra, mettendo in mostra i muscoli e un fisico già tirato a lucido per i suoi nuovi compagni.