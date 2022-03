Napoli, Anguissa ritrova il sorriso: un tatuaggio dopo l'infortunio

Sono da monitorare le condizioni di Frank Anguissa dopo l'infortunio muscolare riportato dall'ultimo match azzurro contro l'Udinese. Il centrocampista non ha raggiunto il ritiro del suo Camerun per i fastidi fisici e resterà a Napoli, rientrando domani agli allenamenti con Luciano Spalletti. Anguissa si mostra però sereno sui social: ieri nuovo tatuaggio al fianco per il camerunese che vuole recuperare in vista dell'importante sfida contro l'Atalanta al rientro in campionato.