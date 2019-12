LEGGI ANCHE

«Avremo di fronte una grande squadra, una grande sfida e due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura». Questo il breve virgolettato di Gennaro Gattuso pubblicato dal Napoli dal suo sito ufficiale. Una novità per il Napoli la sfida al, affrontati nell'erama solo in amichevole, non per Gattuso che con il Milan ha più volte incrociato i catalani.Per ben cinque volte, infatti, l'attuale allenatore del Napoli ha giocato contro il Barcellona da calciatore. Nella stagione 2000-01 e 2004-05 nella fase a gironi, nel 2005-06 in semifinale, ma furono i catalani a passare. Ancora scontro nel girone nel 2011-12, ma anche ai Quarti, nella riproposizione che vide sempree compagni andare avanti.