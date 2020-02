LEGGI ANCHE

«Da bambino scendevo per strada a giocare e sognavo momenti come questo. Ogni allenamento, ogni ostacolo, ogni goccia di sudore, è una vita che mi preparo a partite del genere». Lorenzo Insigne, ma anche Hirving Lozano, Allan e Kalidou Koulibaly, sono loro gli azzurri protagonisti del bel video social lanciato dal Napoli in queste ore per aspettare il match di questa sera contro il Barcellona al San Paolo.«Mi hanno detto è impossibile, smetti di provarci, non ci riuscirai, non ne vale la pena» dicono gli azzurri nel video che ha fatto impazzire i fan napoletani in rete. «Ma non ho mai ascoltato, per questo ora sono qui. Sono andato in campo ogni giorno per diventare più forte. Non importa chi sia l’avversario, bisogna sempre dare il massimo. Insieme, senza paura».