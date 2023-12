Napoli-Barcellona, caos trasferta: prezzi alle stelle per i voli diretti in Spagna

Come a ogni sorteggio Champions, i prezzi per gli aerei vanno alle stelle una volta svelate le date degli incroci. Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale del torneo: l'andata è prevista per il 21 febbraio e si giocherà allo stadio Maradona, il ritorno in Catalogna si disputerà invece il 12 marzo prossimo, decisivo per il passaggio del turno con ogni probabilità.

Come potranno essere lì i tifosi? Subito alle stelle i prezzi per gli aerei nel giorno della gara: per poter essere a Barcellona da Napoli con volo diretto il 12 marzo bisognerà pagare oltre 500 euro con la compagnia "economica" Vueling. Altrimenti, tutte le soluzioni possibili non sono convenienti: i napoletani dovranno approfittare di voli con scalo (a Roma o a Milano i più convenienti). Due le alternative: i tifosi azzurri potrebbero affidarsi alle agenzie di viaggio che organizzeranno il "pacchetto partita", magari con voli charter per Barcellona da Capodichino.

Oppure spostarsi su Roma e volare verso la Spagna a prezzi più accessibili.