Finisce l'incubo covid anche per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, risultato positivo due settimane fa e assente nelle ultime tre gare azzurre, ha superato il contagio in queste ore, come riportato dal club azzurro. Il serbo rientrerà nelle prossime ore con i compagni a Castel Volturno.

