Napoli, riecco Lobotka: seduta in campo per Koulibaly

Belle notizie per Stanislav Lobotka, il centrocampista azzurro è rientrato in gruppo con i compagni questa mattina. Dopo due settimane di assenza, ha svolto l'intera seduta in gruppo con la squadra di Gattuso.

Buone nuove anche per Kalidou Koulibaly, a piccoli passi verso il recupero. Il difensore azzurro ha svolto lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Palestra anche per il compagno Faouzi Ghoulam.