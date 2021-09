Napoli-Cagliari, Osimhen ricordi? Victor cerca il primo gol in casa

Cinque gol in una settimana, tutti in trasferta, due al Leicester in Europa League, uno all'Udinese e la doppietta contro la Sampdoria: stasera Osimhen cerca il primo gol stagionale al Maradona contro il Cagliari di Mazzarri. L'attaccante nigeriano l'ultima rete in casa la segnò proprio contro la formazione sarda lo scorso campionato, la partita che si giocò il 2 maggio e poi finì 1-1.

