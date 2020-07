LEGGI ANCORA

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scampoli di partita solo nel finale per José Maria Callejon , ieri atteso titolare a Bergamo contro l'Atalanta e invece messo in panchina daper far spazio a. Con l'ingresso nel finale, però, lo spagnolo ha potuto mettere insieme la presenza numero 247 in Serie A con la maglia delCallejon ha così raggiunto nella speciale classifica all-time Ciro Ferrara , storico difensore azzurro e simbolo degli anni degli scudetti. Ancor più importanti sono i numeri complessivi dell'esterno spagnolo:diventa il sesto più presente di sempre in Serie A - dopo essere diventato già il quinto più presente di sempre in azzurro in tutte le competizioni - avendo saltato solo dieci gare da quando è a. Le partite di campionato complessive da quando è azzurro, infatti, sono 257.