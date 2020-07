LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe essere Cengiz Under l'elemento che proverà a raccogliere l'eredità lasciata da. L'esterno spagnolo lascerà Napoli a fine stagione e il club per rimpiazzarlo pensa proprio al turco della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, negli scorsi giorni potrebbe esserci stato anche un primo incontro tra le parti, ma in ogni caso da parte disembra esserci la volontà di concludere positivamente la trattativa.Un affare in attesa anche di quanto potrebbe accadere con Arkadiusz Milik : il polacco lascerà Napoli e Giuntoli potrebbe chiedere in cambio anche pedine che possono interessare a. Il primo elemento considerato è, in caso di affare con la Juventus,. Un'altra opzione valida potrebbe riguardare Luca, terzino sinistro classe '99 in prestito al Cagliari ma di proprietà del club bianconero. Per Milik c'è anche l'interesse del: il club azzurro potrebbe imbastire una trattativa in cui inserire ancheMoura.