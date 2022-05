Napoli in Champions League, ecco quanto incassa De Laurentiis

All'appello mancano ancora sei squadre - gli ultimi sei club che arriveranno ai gironi grazie ai playoff estivi - ma dopo la finale tra Liverpool e Real Madrid vinta dagli uomini di Ancelotti è già tempo di proiettarsi alla prossima edizione della Champions League, che tra i club partecipanti vedrà anche il Napoli di Luciano Spalletti. Il quadro è per larga parte delineato, è quindi già possibile quanto incasseranno da questa prossima parentesi europea i club italiani: oltre agli azzurri, infatti, in Champions ci saranno anche il Milan campione d'Italia, l'Inter e la Juventus.

Quale incasso possiamo già conoscere oggi? Innanzitutto ogni club incasserà 15,64 milioni di euro (la cifra rimarrà la stessa fino al 2023/24) per la partecipazione ai gironi, cifra già certa in precedenza e a cui aggiungere ora il ranking storico delineato grazie alle partecipanti: al Napoli di De Laurentiis andranno 18,2 milioni di euro (solo la Juventus guadagnerà di più tra le italiane con 33 milioni), più 4 milioni per la prima parte di market pool. La seconda parte verrà decisa durante le prossime qualificazioni e poi lo svolgimento del torneo, ma gli azzurri incasseranno almeno 2,73 milioni di euro in questo caso. Da aggiungere c'è poi la cifra che il Napoli guadagnerà dai risultati nel girone e dagli incassi dello stadio Maradona per le (almeno) tre partite interne, ma già ad oggi il club sa di poter mettere in cassa 40,5 milioni, cifra che aiuterà visti gli ultimi due esercizi di bilancio in passivo. Davanti agli azzurri il Milan con poco più di 41 milioni di euro, 53 milioni per la Juventus e 40,3 milioni per l'Inter.