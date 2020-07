LEGGI ANCHE

Un gol quasi allo scadere che regala la vittoria al Napoli. Matteo Politano vive una serata da protagonista, entra e si prende il primo gol con la maglia del, mettendosi in tasca anche tre punti che fanno bene alla squadra dicontro l'Udinese.L'ex esterno di Sassuolo e, arrivato in azzurro lo scorso gennaio, è il 16° calciatore delad andare a segno in questa stagione. Con il gol di, tutto il reparto offensivo della squadra di Gattuso ha trovato la via del gol almeno una volta nelle competizioni giocate dagli azzurri.