La stagione del Napoli è finita ormai da qualche ora e per Diego Demme è il momento per staccare la spina e andare in vacanza. Tra i pochi non convocati dalla nazionale per gli Europei estivi, il centrocampista italo-tedesco si sta godendo ore di sole e mare insieme con la figlia Gia, nata a Napoli: «Tempo per mia figlia» ha scritto sui social l'azzurro.

LEGGI ANCHE Napoli-Milan in corsa per Zaccagni: «Verrebbe anche senza Champions»