Demme torna in Germania: «Papa is back»

Tre giorni di pausa per il Napoli di Luciano Spalletti, con i calciatori azzurri che approfittano delle mini vacanze tra un ritiro e l'altro per godersi qualche ora di relax, ovviamente in famiglia. Come Diego Demme, centrocampista azzurro che non ha fatto ritorno a Napoli ma direttamente in Germania, a Berlino: «Papa is back» ha scritto sui social l'azzurro italo-tedesco, in foto con la piccola figlia Gia, accompagnato da mesi da voci di mercato che lo vorrebbero via dall'azzurro. Demme sarà nell'elenco di convocati napoletani che da sabato sarà in ritiro a Castel di Sangro.